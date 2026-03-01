Pallamano Coppa Italia | Siracusa e Salerno a segno a Riccione

Nella finale di Riccione, il teamnetwork Albatro Siracusa si è aggiudicato la Coppa Italia maschile di pallamano, mentre il Jomi-Salerno ha vinto quella femminile. Entrambi i team hanno ottenuto la vittoria dopo aver disputato le rispettive partite decisive. La competizione si è conclusa con le vittorie delle squadre di Siracusa e Salerno, che hanno conquistato i trofei nel torneo 2025-26.

Teamnetwork Albatro Siracusa e Jomi-Salerno vincono la Coppa Italia 2025-26 di pallamano, rispettivamente al maschile ed al femminile. I match, entrambi disputati presso il Play Hall di Riccione, premiano le due compagini siciliane che nella finale hanno regolato Trieste e Erice. La Coppa Italia maschile ha incoronato Teamnetwork Albatro Siracusa che ha letteralmente monopolizzato la scena durante l'ora di gioc o. Gli 'aretusei', dopo aver chiuso il primo tempo sul punteggio di 12-18, hanno continuato a controllare la scena, la compagine siciliana ha ottenuto il primo titolo della propria storia. Dopo la finale persa nel 2010, nello specifico contro Conversano, la realtà diretta egregiamente da Mateo Garralda ha concluso la partita sul punteggio di 24-27.