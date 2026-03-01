Palladino | Gestita male la superiorità numerica Grave concedere il 2-0 così

Durante la partita a Reggio Emilia, il tecnico ha criticato la gestione della superiorità numerica, sottolineando come sia stato grave concedere il secondo gol. Quattro giorni dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, il team si è trovato in difficoltà e ha subito un passo indietro nel risultato finale. La gara si è svolta al Mapei Stadium, dove si sono registrati momenti di tensione e contestazione.

Il tecnico nerazzurro dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Nel primo tempo la palla era lenta e non allargavamo la loro difesa, ma l’approccio è stato buono. Perché non le due punte? Avrei dato loro dei vantaggi” Reggio Emilia. Il passo indietro del Mapei Stadium a quattro giorni dalla vittoria contro il Borussia Dortmund. Dopo la partita contro la Cremonese, arrivata quattro giorni dopo contro il 3-0 contro la Juventus, Raffaele Palladino aveva elogiato la maturità dei nerazzurri. Non si è replicata la stessa situazione di fronte ad un Sassuolo che risulta ancora indigesto. L’analisi della partita – “La partita è stata approcciata benissimo, sono scuse e alibi quella di giocare in Champions e avere energie, eravamo in comando, con l’atteggiamento giusto, rispettando gli avversari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

