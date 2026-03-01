Pagelle Roma Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Nella partita tra Roma e Juventus, valida per la 27ª giornata della Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori in base alle loro prestazioni nel primo tempo. Sono stati individuati i protagonisti che si sono distinti positivamente e quelli che hanno deluso, con giudizi specifici su ciascun atleta. Le pagelle evidenziano chi ha messo in difficoltà gli avversari e chi invece non è riuscito a rendere al meglio.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Pagelle Juve Roma: TOP E FLOP dopo il primo tempoMaldini Juve, Spalletti vuole il figlio d’arte dell’Atalanta: Percassi alza il muro e non fa sconti ai bianconeri. Pagelle Napoli Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempoKalulu 6 – Se Lang viene oscurato nel suo killer instinct e nella sua verve, il grande merito è del francese. Altri aggiornamenti su Pagelle Roma Juve. Temi più discussi: Juve-Como 0-2, pagelle: frittata Di Gregorio, Openda non gira, lariani perfetti; Juve-Galatasaray, le pagelle dei bianconeri: Kelly protagonista incolpevole, Yildiz fa di tutto; Juventus-Galatasaray, le pagelle: notte luminosa per Locatelli, errore determinante per Zhegrova; Juventus-Como 0-2, le pagelle: Vojvoda (7) sblocca il match, Caqueret (7,5) incisivo, McKennie (5) errore grave. Pagelle Napoli-Roma 2-2: il fattore Malen non basta ai giallorossi. Spinazzola e Alisson Santos riprendono la LupaSerie A, Napoli-Roma 2-2 top e flop e pagelle del match: Malen sembra Ronaldo,Spinazzola tiene in vita gli azzurri, nel finale Conte trova il jolly Alisson Santos. sport.virgilio.it Pagelle Calciomercato Serie A: Roma (7,5) il colpo è Malen, Milan (7) arriva Fullkrug, Inter (5,5) due giovani per il futuro, Juve (6,5) Boga e Holm, Lazio (5,5)Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato. Pochi colpi di scena, soprattutto per le big di Serie A che non hanno chiuso operazioni particolarmente rilevanti. Ci ha provato il Milan per Mateta ... ilmessaggero.it Diffidati Roma Juve Chi rischia la squalifica con il Pisa - facebook.com facebook