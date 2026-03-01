Pagelle finali del Festival di Sanremo 2026

Al termine del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto, con una vittoria considerata la consacrazione definitiva della sua carriera. La sua performance ha ricevuto i voti più alti tra le esibizioni di questa edizione, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti del festival. La sua vittoria ha concluso un’edizione ricca di emozioni e riconoscimenti.

È stato il suo Festival. La vittoria è la meritata consacrazione per una carriera che aveva bisogno di un riconoscimento di peso. Sul palco una bomba. Evviva la pancia. Sempre.

