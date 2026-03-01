Al termine del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto, con una vittoria considerata la consacrazione definitiva della sua carriera. La sua performance ha ricevuto i voti più alti tra le esibizioni di questa edizione, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti del festival. La sua vittoria ha concluso un’edizione ricca di emozioni e riconoscimenti.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” È stato il suo Festival. La vittoria è la meritata consacrazione per una carriera che aveva bisogno di un riconoscimento di peso. Sul palco una bomba. Evviva la pancia. Sempre. DavideMaggio.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano n. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Pagelle finali del Festival di Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della finale del Festival

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata del Festival

Le Pagelle delle Canzoni di Sanremo 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della finale del Festival. IN AGGIORNAMENTO; Sanremo 2026, le pagelle della finale; Festival di Sanremo 2026, le pagelle dei look della serata finale: i promossi e i bocciati; Sanremo 2026: le pagelle di sabato, la serata finale del Festival.

Sanremo 2026, le pagelle della finale del FestivalSanremo 2026, le pagelle della finale del Festival in onda il 28 febbraio. I voti alle esibizioni e agli ospiti, il vincitore ... tpi.it

Sanremo 2026, le pagelle della finale. Ovazioni per Serena Brancale (9) e Sal Da Vinci (6). Fedez e le barre autobiografiche (7), Elettra Lamborghini senza pretese (5)Ci siamo, è il giorno della finale. La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 giunge al termine: sul palco la co-conduttrice, con Carlo Conti e Laura Pausini, è ... leggo.it

A vincere il Festival di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci. L’annuncio è arrivato dal conduttore Carlo Conti - all’ultima edizione del Festival prima di passare il timone nel 2027 a Stefano De Martino - affiancato dalla sua co-conduttrice di quest’anno Laura Pausini e facebook