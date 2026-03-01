Ottimi ascolti per la finale di Sanremo 2026 | 11.022000 spettatori e il 68,8% di share ecco com’era andata lo scorso anno

La finale di Sanremo 2026 ha raccolto 11.022.000 spettatori con un share del 68,8%. La serata, come di consueto, ha attirato un vasto pubblico, confermando il trend di ascolti in calo rispetto alla scorsa edizione. I dati sono stati resi noti dalle emittenti che hanno trasmesso l’evento. La manifestazione si è conclusa con numeri importanti, sebbene inferiori a quelli dell’anno precedente.