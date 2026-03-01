Ottimi ascolti per la finale di Sanremo 2026 | 11.022000 spettatori e il 68,8% di share ecco com’era andata lo scorso anno
La finale di Sanremo 2026 ha raccolto 11.022.000 spettatori con un share del 68,8%. La serata, come di consueto, ha attirato un vasto pubblico, confermando il trend di ascolti in calo rispetto alla scorsa edizione. I dati sono stati resi noti dalle emittenti che hanno trasmesso l’evento. La manifestazione si è conclusa con numeri importanti, sebbene inferiori a quelli dell’anno precedente.
Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21.45 alle 23.34, è stata vista da 13.299.000 spettatori con il 64,4% di share mentre la seconda parte, dalle 23.39 alle 2, ha ottenuto 8.777.000 con il 74,4% L'ultima serata del Festival di Sanremo 2026 ottiene ancora ottimi ascolti, pur confermando il trend in calo rispetto allo scorso anno. In media la finalissima ha fatto registrare 11.022.000 spettatori e il 68,8% di share secondo i dati della Total audience. Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21.45 alle 23.34, è stata vista da 13.299.000 spettatori con il 64,4% di share mentre la seconda parte, dalle 23.39 alle 2, ha ottenuto 8.777.000 con il 74,4%.
