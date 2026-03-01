Orrore puro Mamma uccide i due figli | Sui corpicini quei segni terribili

Una tragedia familiare si è verificata a Lakewood Ranch, in Florida, dove una donna di 44 anni e i suoi due figli, di 14 e 11 anni, sono stati trovati morti nella loro casa. La madre avrebbe riferito di aver ucciso i figli, mostrando segni di violenza sui corpicini. La scena ha lasciato la comunità sgomenta di fronte a quanto accaduto.

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Lakewood Ranch, in Florida, dove una madre di 44 anni e i suoi due figli, di 14 e 11 anni, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione. I corpi presentavano ferite d’arma da fuoco, un elemento che ha indirizzato fin da subito le indagini verso l’ipotesi di un omicidio-suicidio. A lanciare l’allarme è stato il marito della donna, preoccupato per l’impossibilità di mettersi in contatto con la famiglia da oltre un giorno. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella serata di giovedì 26 febbraio, intorno alle 20.30, dopo una richiesta di controllo arrivata dall’uomo, che in quel momento si trovava all’estero per lavoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

