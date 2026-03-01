A marzo 2026, il Leone si concentra su visibilità e ambizione, tornando a desiderare di essere notato e di ottenere risultati concreti. La voglia di riprendere ciò che gli spetta si accompagna a un atteggiamento deciso e a una rinnovata determinazione, senza però sprecare energia in eccessi o azioni poco mirate. È un mese in cui l’attenzione si rivolge alla concretezza e alla volontà di emergere.

Marzo 2026 accende il Leone: torna la fame di risultati, la voglia di farti vedere e di riprendere in mano ciò che ti appartiene. È un mese che ti spinge verso la visibilità, ma con una lezione importante: non basta brillare, serve anche scegliere dove brillare. Quando metti il tuo talento al servizio di un obiettivo vero, marzo può portarti soddisfazioni concrete. In amore il Leone è magnetico e intenso. Se sei in coppia, il mese porta desiderio e romanticismo, ma anche qualche scintilla se si entra in dinamiche di orgoglio: chi ha ragione, chi dà di più, chi “vince” una discussione. Marzo ti chiede una cosa semplice e difficile: mettere il cuore prima dell’ego. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Oroscopo Leone marzo 2026: visibilità, ambizione e voglia di brillare (senza sprecare energia)

