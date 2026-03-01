Oroscopo di Paolo Fox per oggi 1 marzo | Cancro in contatto con se stesso nuovi inizi per il Sagittario

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 1 marzo. In questa giornata, il Cancro si sente più in sintonia con se stesso, mentre il Sagittario si prepara a intraprendere nuovi percorsi. Il primo giorno di marzo viene descritto come caratterizzato da un’energia particolare, che influisce sui segni zodiacali in modo diverso, portando alcune novità nelle loro giornate.

ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 1 marzo! Il primo giorno di marzo ha sempre un’energia speciale. È come un confine invisibile tra quello che è stato e quello che può iniziare. Non cambia tutto all’improvviso, ma dentro senti che qualcosa si apre. Marzo porta movimento. Porta nuove possibilità, ma soprattutto porta una versione di te più consapevole. Questa domenica non è fatta per correre. È fatta per sentire dove sei ora, senza fretta di arrivare da nessuna parte. È l’inizio di qualcosa di nuovo, anche se ancora non ha un nome preciso. Senti una nuova energia dentro. È il momento di ascoltarla senza paura. Attacchi Iran, la Premier Giorgia Meloni convoca un nuovo vertice a. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

