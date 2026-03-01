L’ordine ha evidenziato che dall’inizio della stagione 202122, l’Inter ha ricevuto soltanto cinque espulsioni, risultando la squadra con il minor numero di cartellini rossi in questo periodo. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di un confronto tra le diverse formazioni e i relativi comportamenti disciplinari in campo. Nessun altro dettaglio sui motivi o sulle conseguenze di queste espulsioni è stato fornito.

Ordine punta il dito: «Dal 202122 l’Inter ha subito solo 5 espulsioni. È la squadra che ne ha di meno.». Le parole del giornalista. Il dibattito sulla classe arbitrale e sull’uniformità di giudizio in Serie A si arricchisce di un nuovo, discusso capitolo. Durante l’ultima puntata della trasmissione Il bello del calcio, il giornalista Franco Ordine ha scosso l’opinione pubblica portando all’attenzione un set di dati statistici riguardanti i provvedimenti disciplinari accumulati dai top club nelle ultime stagioni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo l’analisi esposta da Ordine, esiste un divario numerico impressionante tra le sanzioni comminate alle diverse big del campionato, con i nerazzurri che presentano una statistica drasticamente inferiore rispetto alle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ordine punta il dito: «Dal 2021/22 l’Inter ha subito solo 5 espulsioni. È la squadra che ne ha di meno…»

Ordine non ci sta: “Negli ultimi 5 anni il Milan ha ricevuto oltre 20 espulsioni, l’Inter solo 5”Franco Ordine ha riportato un dato che mette in luce delle chiare differenze di trattamento arbitrale negli ultimi anni tra Milan e Inter.

Tardelli punta il dito su Zwayer: «L’Inter ha perso col Liverpool con un arbitro che non avrebbe meritato la Champions! Diversa la sconfitta del Napoli»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Contenuti e approfondimenti su Ordine punta.

Discussioni sull' argomento Ordine punta il dito sugli arbitri: Rocchi offre servizi che non funzionano, va cambiato, poi cita una statistica particolare a favore dell'Inter; TRIBUNA.COM * SERIE A: ORDINE PUNTA IL DITO SUGLI ARBITRI: ROCCHI OFFRE SERVIZI CHE NON FUNZIONANO, VA CAMBIATO, POI CITA UNA STATISTICA PARTICOLARE A FAVORE DELL'INTER; Insulti al gazebo di Fratelli d'Italia a Chieri, intervengono le forze dell'ordine: l'allarme di Davide Nicco; Geologi: Siamo ridotti a comparse, ma la natura non negozia.

TRIBUNA.COM * SERIE A: «ORDINE PUNTA IL DITO SUGLI ARBITRI: ROCCHI OFFRE SERVIZI CHE NON FUNZIONANO, VA CAMBIATO, POI CITA UNA STATISTICA PARTICOLARE A ...Intervenuto a TeleVomero, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato ancora di arbitri e di errori commessi in Serie A negli ultimi anni, e ha voluto tracciare un paragone tra l'inter e le altre 'Bi ... agenziagiornalisticaopinione.it

ilgiornaleditrani - Bari, Bat e Foggia: Workup 2026 punta su turismo, ristorazione e carriere nelle Forze dell’Ordine - facebook.com facebook