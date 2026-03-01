Ordine d’arrivo MotoGP GP Thailandia 2026 | assolo pazzesco di Bezzecchi! Ritirato Marquez Bagnaia impalpabile

Il fine settimana del GP della Thailandia 2026 si è concluso domenica 1° marzo con una gara di 26 giri sul circuito di Buriram. Durante la corsa, Bezzecchi ha preso il comando e ha mantenuto un ritmo impressionante, portandosi a casa la vittoria in modo schiacciante. Marquez si è ritirato, mentre Bagnaia è apparso poco incisivo durante tutta la competizione.

Il primo successo stagionale va all’italiano Marco Bezzecchi, che precede gli spagnoli Pedro Acosta, secondo a 5.543, Raul Fernandez, terzo a 9.259, e Jorge Martin, quarto a 12.182. A sorpresa il quinto posto è del giapponese Ai Ogura, staccato di 12.411. A punti anche Fabio Di Giannantonio, sesto a 16.845, Franco Morbidelli, ottavo a 18.227, Francesco Bagnaia, nono a 18.340, Luca Marini, decimo a 19.101, ed Enea Bastianini, 12° a 23.386. Costretti al ritiro gli iberici Joan Mir, Alex e Marc Marquez. 1 Marco Bezzecchi Aprilia 2 Pedro Acosta +5.543 KTM 3 Raul Fernandez +9.259 Aprilia 4 Jorge Martin +12.182 Aprilia 5 Ai Ogura +12.411 Aprilia6 Fabio Di Giannantonio +16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: assolo pazzesco di Bezzecchi! Ritirato Marquez, Bagnaia impalpabile Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, fuori Bezzecchi, Bagnaia impalpabilePedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, cade BezzecchiPedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Tutto quello che riguarda Ritirato Marquez Temi più discussi: MotoGp, ordine d'arrivo in Thailandia e classifica del Mondiale; Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, fuori Bezzecchi, Bagnaia impalpabile; MotoGP, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP Thailandia; RISULTATI e CLASSIFICA gara sprint GP Thailandia e griglia di partenza. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: assolo pazzesco di Bezzecchi! Ritirato Marquez, Bagnaia impalpabileIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 1° marzo, il fine settimana del GP della Thailandia, con la consueta gara classica, che si è disputata ... oasport.it MotoGp, ordine d'arrivo in Thailandia e classifica del MondialeSi è aperto ufficialmente il Mondiale 2026 di MotoGp. Oggi, sabato 28 febbraio, è andata in scena la gara Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima corsa dell'anno vinta da Pedro Acosta al termine d ... adnkronos.com Alla serata delle premiazioni dei Caschi d’Oro al Forum Monzani non è mancato Mauro Grassilli, direttore sportivo di Ducati Corse. Il finalese ha ritirato, con il team manager Davide Tardozzi, l’ennesimo premio per il successo iridato con Marc Marquez nel - facebook.com facebook