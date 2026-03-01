Orario partenza Giovanni Franzoni oggi al superG di Garmisch | pettorale diretta TV e streaming

Oggi a Garmisch-Partenkirchen si svolge lo superG maschile di Coppa del Mondo 2025-2026, con la gara in programma domenica 1 marzo. Giovanni Franzoni sarà tra gli atleti in pista, partendo con un pettorale ancora da definire. La diretta TV e lo streaming permetteranno di seguire l’evento in tempo reale.

lo superG maschile della coppa del mondo 2025-2026 è in programma a garmisch partenkirchen, in germania, domenica 1 marzo. la gara avrà inizio alle 11:15 e vedrà al cancelletto di partenza nove protagonisti azzurri, tra cui l’abilità e la concretezza di giovanni franzoni. la tappa tedesca del circo bianco, valida per la stagione in corso, è prevista domenica 1 marzo con una partenza fissata alle 11:15. il contesto sportivo mette in evidenza una sfida di alto livello, con una platea di atleti pronti a confrontarsi su tracciato selettivo e ad alta velocità. franzoni, inserito nel primo gruppo di merito, può ricevere un pettorale compreso tra 6 e 15. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Podio tutto svizzero con Marco Odermatt che si aggiudica la Discesa libera di Garmisch con 4 centesimi di vantaggio sul connazionale Alexis Monney Terzo posto per Stefan Rogentin, mentre Giovanni Franzoni facebook

Giovanni #FRANZONI, con il 4° posto ottenuto quest'oggi a Garmisch, ha chiuso tra i migliori 4, quattro delle ultime 5 discese, Olimpiadi incluse. Fino alla Val Gardena 2025, vantava come miglior risultato in discesa un 14° posto x.com