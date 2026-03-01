Operaia e insegnante Francesca Saviozzi è la nuova centenaria della Brianza | Il segreto? Aglio e cipolle

Francesca Saviozzi, operaia e insegnante di Seregno, ha compiuto 100 anni il 27 febbraio. Per festeggiare, ha ricevuto la visita del sindaco della città. Saviozzi ha dichiarato che il suo segreto per vivere a lungo sono aglio e cipolle. La donna, ormai centenaria, vive nel territorio della Brianza.

Cent'anni, un secolo. È quello che ha appena compiuto il 27 febbraio Francesca Saviozzi, seregnese, che per l'occasione ha ricevuto la visita del primo cittadino. Una visita che Saviozzi ha accolto con stile e una battuta dal sapore di 'bacchettata' al primo cittadino, arrivato qualche minuto.