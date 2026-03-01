‘Onore a Iside al Mann’ l’educazione al patrimonio targata Isidis Route e IIS ‘Carlo Levi’ di Portici

Il 2 marzo 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si terrà un evento organizzato dall’Associazione Isidis Route e dall’I.I.S. Carlo Levi di Portici. L’iniziativa, intitolata ‘Onore a Iside al Mann’, si focalizza sull’educazione al patrimonio culturale e coinvolge studenti e professionisti del settore. L’obiettivo è promuovere la conoscenza delle testimonianze storiche attraverso attività dedicate e approfondimenti tematici.

Il 2 marzo 2026, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l'Associazione ISIDIS ROUTE e I.I.S. "Carlo Levi" di Portici presenteranno il tableau vivant "ONORE A ISIDE", aprendo simbolicamente alle ore 10:00 nelle sale del tempio di Iside 2° piano, "I rituali preparatori della festa del 5 marzo, anticamente dedicata alla Dea che inaugurava l'inizio della navigazione e dei commerci nel Mediterraneo antico". IL Tableau Vivant ideato dalla ISIDIS ROUTE è strutturato in modalità esperienziale e coordinato dalle docenti Pierangela Liguori ed Emanuela Alfieri che fin da settembre hanno coinvolto gli Allievi in un itinerario di approfondimento dedicato al patrimonio isiaco proveniente dal Parco Archeologico di Pompei, con particolare riferimento al Tempio di Iside.