Ondata di attacchi dall’Iran su Israele e i paesi del Golfo colpito l’aeroporto di Dubai | nuove esplosioni tra gli hotel di lusso – I video

Nella notte tra sabato e domenica, le sirene hanno suonato in Israele per oltre un’ora, mentre l’Home Front Command ha annunciato che le persone potevano uscire dai rifugi rimanendo nelle vicinanze. Contestualmente, Iran e paesi del Golfo hanno lanciato attacchi contro Israele e altre nazioni della regione, colpendo anche l’aeroporto di Dubai e causando esplosioni negli hotel di lusso.

Le sirene hanno suonato per oltre un’ora in tutto Israele nella notte tra sabato e domenica. L’Home Front Command ha poi comunicato che era possibile uscire dai rifugi, pur restando nelle vicinanze. Secondo quanto riferito dall’Ansa, non sono stati registrati impatti diretti di missili iraniani in questa ondata di lanci. Il Magen David Adom ha soccorso 14 persone rimaste lievemente ferite mentre correvano verso i rifugi. Le scuole sono chiuse e qualsiasi assembramento è vietato. In parallelo, l’Idf ha annunciato di aver lanciato una nuova serie di attacchi contro l’Iran, puntando secondo le forze armate israeliane al «sistema missilistico balistico e ai sistemi di difesa aerea» di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo. Ancora raid fino alla pace». Applausi a Teheran. Dubai, droni su hotel di lusso e aeroporto. Esplosioni a Tel Aviv

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Aggiornamenti e notizie su Ondata di.

Temi più discussi: Rivista Italiana Difesa - shownews - Iran, è guerra; Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisive; Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran: cosa sappiamo finora.

Tutti gli obiettivi colpiti negli attacchi in Iran e la risposta di Teheran, sulla mappaL'esercito israeliano ha colpito oltre 500 siti militari in tutto il paese, ma uno dei principali obiettivi dichiarati dell'attacco congiunto con gli Stati Uniti era proprio la decapitazione della l ... ilfoglio.it

Guerra, altra ondata di attacchi dell'Iran contro i paesi arabi. Esplosioni a Manama, Doha e Abu DhabiVa avanti senza sosta la nuova guerra in Medio Oriente. Esplosioni sono state segnalate a Manama, Doha e Abu Dhabi, mentre l'Iran ha lanciato una ... iltempo.it

Le autorità di Dubai affermano che i rottami di un drone intercettato hanno provocato un incendio sulla facciata di un albergo della città, ma per ora non sono stati segnalati feriti. La notizia arriva dopo un'ondata di attacchi iraniani lanciati contro gli Stati del Gol - facebook.com facebook

Dopo quelli di stamattina, una nuova ondata di missili iraniani ha colpito diversi Paesi del Golfo in risposta ai raid di Stati Uniti e Israele. A Dubai è stata centrata l'isola artificiale di The Palm x.com