Omicidio stradale la Lega chiede lo sgombero del campo nomadi di San Matteo
La Lega ha chiesto lo sgombero del campo nomadi di San Matteo in seguito all’omicidio stradale di una donna avvenuto sabato. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla presenza dell’insediamento, che si trova in via Canaletto. La richiesta di sgombero arriva dopo i fatti, senza ulteriori commenti o analisi.
"L’omicidio stradale della donna avvenuto sabato ripropone il gravissimo tema del campo nomadi illegale di via Canaletto. I quattro occupanti dell’auto pirata che, a folle velocità e in totale spregio di qualsiasi regola, è piombata sull’autovettura in cui si trovava la vittima, provenivano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Omicidio stradale di Matteo Lorenzi: pena inferiore ai due anni per il conducente del furgoneSi è concluso con un patteggiamento a meno di due anni – e con la sospensione condizionale della pena – il procedimento penale per la morte di Matteo...
Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di MatteoDa domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato...