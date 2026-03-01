oltre duecento atleti in arrivo per il duathlon

Domenica 8 marzo a Foligno si svolgerà la nona edizione del “Duathlon Città di Foligno”, con la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da diverse regioni. La gara combina corsa e ciclismo e coinvolge atleti di diverse età e livelli, rendendo l’evento uno dei più attesi della stagione per gli appassionati di questa disciplina. L’organizzazione ha previsto un percorso che attraversa le principali vie della città.

FOLIGNO - A Foligno una festa della donna tra corsa e bicicletta. Saranno circa 200 gli atleti che parteciperanno alla nona edizione di “ Duathlon Città di Foligno “, in programma domenica 8 marzo a Foligno. La manifestazione, promossa da Foligno Triathlon Winner, prevede competizioni modulate secondo l’età dei partecipanti. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta in Comune ieri mattina, oltre all’assessore allo sport Marco Cesaro, sono intervenuti anche Andrea Cicioni, delegato Fitri Umbria, e Moreno Marionni, presidente Foligno Triathlon Winner. Il duathlon è uno sport individuale che consiste nella somma di una frazione iniziale di corsa, seguita da una frazione di ciclismo, e si conclude con un’ulteriore frazione di corsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

