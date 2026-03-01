Nella notte ad Olginate, due automobili sono state date alle fiamme e sono state trovate danneggiate da esplosioni di vetri e pneumatici. Le auto sono state incendiate nel centro del paese e i residenti hanno segnalato il forte boato causato dal calore e dalla deflagrazione. La polizia sta indagando per determinare se si tratti di un atto doloso.

Olginate Lecco, 1 marzo 2026 – Il fuoco, poi la deflagrazione dei vetri e degli pneumatici che esplodono per il calore sviluppato dall'incendio. Nella notte sono bruciate due auto a Olginate. Erano parcheggiate in un posteggio pubblico sul lungolago, proprio a ridosso del ponte Vittorio Emanuele III che collega le due sponde dell'Adda nel tratto che scorre tra il lago di Garlate a monte e il lago di Olginate a valle. Sul rogo c'è il sospetto del dolo. Le fiamme sono divampate o sono state appiccate intorno all'una e mezza di notte. I danni subiti I vigili del fuoco del comando provincia di Lecco sono intervenuti con due mezzi di soccorso: un’autopompa serbatoio e un’autobotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olginate, due auto incendiate nella notte: c’è l’ombra della pista dolosa

