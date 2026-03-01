Olé Cobolli! Flavio doma Tiafoe e conquista il torneo di Acapulco | Sognavo fin da bambino momenti così

Il tennista romano ha vinto il torneo di Acapulco battendo Tiafoe in finale. Dopo le vittorie a Budapest e Amburgo l’anno scorso, ha ripreso a giocare bene dopo un Australian Open difficile. La sua vittoria rappresenta un passo importante nella stagione e lui stesso ha detto di aver sognato fin da bambino momenti come questo.

Flavio Cobolli si è preso Acapulco. Il tennista romano ha vinto il torneo Atp 500 in Messico battendo nella notte italiana Frances Tiafoe in due set: 7-6 (4) 6-4 in due ore e 10 minuti. Per il tennista romano terzo titolo in carriera dopo quelli di Budapest e Amburgo lo scorso anno e nuovo best ranking: da domani sarà per la prima volta in carriera numero 15 al mondo. Un nuovo, importante traguardo per Flavio, che aveva iniziato l’anno non come voleva lui, con un Australian Open deludente anche a causa di problemi fisici, ma la sua risposta è stata eccezionale. Già la settimana scorsa era arrivato in semifinale a Delray Beach, adesso questa vittoria in un torneo prestigioso come Acapulco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

