Oggi si conclude la settantaseiesima edizione di Sanremo con Sal da Vinci che si aggiudica la vittoria. La serata si svolge in un clima particolare, tra musica e notizie di guerra provenienti dall’Iran e dal Medio Oriente, con le canzoni che si mescolano agli aggiornamenti dei telegiornali. L’atmosfera è ovattata e contraddittoria, riflettendo le tensioni internazionali in corso.

Sanremo 76 E' l'artista campano a vincere il festival nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti che passa il testimone a Stefano De Martino. Secondo Sayf e terza Ditonellapiaga Sanremo 76 E' l'artista campano a vincere il festival nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti che passa il testimone a Stefano De Martino. Secondo Sayf e terza Ditonellapiaga Chiude la settantaseiesima edizione in un’atmosfera ovattata e schizofrenica con le canzoni che si sovrappongono agli aggiornamenti del tg sui venti di guerra che soffiano dall’Iran e dal Medio Oriente. Una lunga maratona dove sono stati ascoltati nuovamente tutti i 30 brani in competizione, intervallati dalle ospitate dei Pooh e di Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Oggi sposi: Sal da Vinci sbanca Sanremo

Leggi anche: Sal da Vinci improvvisa un flash mob a Sanremo: lo show con due promessi sposi sulle note di “Per sempre sì” – Il video

Leggi anche: Sanremo 2026: il vincitore è Sal Da Vinci

SANREMO È: SAL DA VINCI

Contenuti e approfondimenti su Sal da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci sposa Sal Da Vinci; Sanremo 2026, la serata delle cover come un matrimonio: Arisa è la sposa, Sal Da Vinci lo sposo, Zarrillo il testimone; Sal Da Vinci canta tra gli sposi e scatta la proposta di nozze a Sanremo; Sanremo, il testo della canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci.

Chi è la moglie di Sal Da Vinci? Ecco quanti figli hannoSal Da Vinci è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì. Facciamo un tuffo nella sua vita privata, chi è la moglie? notizie.it

Sal Da Vinci, la moglie Paola che ha ispirato Per sempre sì, i nipoti, le malattie dei figliLa moglie di Sal Da Vinci Paola Pugliese è un anno più grande di lui e sono sposati dal 1992. Dal matrimonio sono nati 2 figli che hanno avuto malattie. gazzetta.it

La vera storia di Sal Da Vinci e una data in Toscana che gli ha cambiato la vita #sanremo facebook

Il giudizio del pubblico è inequivocabile: potrebbe essere Sal Da Vinci a vincere il settantaseiesimo Festival di Sanremo! #TvTalk #Sanremo2026 x.com