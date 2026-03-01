Oggi sposi | Sal da Vinci sbanca Sanremo
Oggi si conclude la settantaseiesima edizione di Sanremo con Sal da Vinci che si aggiudica la vittoria. La serata si svolge in un clima particolare, tra musica e notizie di guerra provenienti dall’Iran e dal Medio Oriente, con le canzoni che si mescolano agli aggiornamenti dei telegiornali. L’atmosfera è ovattata e contraddittoria, riflettendo le tensioni internazionali in corso.
Sanremo 76 E' l'artista campano a vincere il festival nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti che passa il testimone a Stefano De Martino. Secondo Sayf e terza Ditonellapiaga Sanremo 76 E' l'artista campano a vincere il festival nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti che passa il testimone a Stefano De Martino. Secondo Sayf e terza Ditonellapiaga Chiude la settantaseiesima edizione in un’atmosfera ovattata e schizofrenica con le canzoni che si sovrappongono agli aggiornamenti del tg sui venti di guerra che soffiano dall’Iran e dal Medio Oriente. Una lunga maratona dove sono stati ascoltati nuovamente tutti i 30 brani in competizione, intervallati dalle ospitate dei Pooh e di Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
SANREMO È: SAL DA VINCI
