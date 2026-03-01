Al teatro comunale di Cesenatico si tiene l’ultimo appuntamento di "Sciroppo di Teatro", la rassegna dedicata a famiglie con bambini e ragazzi. Oggi alle 16 andrà in scena "Teresa che catturò il buio", che chiude la stagione 2026 delle favole a teatro con uno spettacolo che, grazie ai giochi di luce, affronta il tema della paura del buio. Sul palcoscenico viene raccontata la storia di Teresa, una bambina che ha come unico desiderio quello di vincere la paura del buio. Ogni anno, al suo compleanno, esprime questo desiderio ma non si avvera mai. Decide quindi di prendere la situazione tra le mani e di catturare il buio. All’inizio sembra che tutto vada per il verso giusto e non ha più paura, ma ad un certo punto le cose cominciano ad andare male, perchè senza buio, infatti, non è possibile vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi c’è l’ultimo. Sciroppo di teatro

“Il tenace soldatino di piombo”: fiaba, teatro e cinema si incontrano per Sciroppo di TeatroSecondo appuntamento del progetto “Sciroppo di Teatro” al Teatro Comunale di Russi.

Teatro e welfare: la leggenda del basilisco a Nonantola per promuovere la salute infantile con Sciroppo di Teatro®.Il Teatro Troisi si fa megafono di welfare: la leggenda del basilisco per bambini e famiglie Nonantola (Modena) si prepara ad accogliere uno...

IMBARAZZI - LA BUONANOTTE DI OGGI VS LA BUONANOTTE DI IERI

Contenuti utili per approfondire Sciroppo di.

Temi più discussi: COVID oggi (febbraio 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; Milano Cortina, la sfida di oggi tra attesa e speranza; Olimpiadi 2026, l’Italia chiude l’ultimo giorno senza podi: 5° posto nel bob a quattro; Oggi c’è l’ultimo. Sciroppo di teatro.

Samsung, oggi c'è il Galaxy Unpacked 2026: come seguirlo e cosa aspettarsiSamsung terrà il keynote di Galaxy Unpacked 2026 oggi, 25 febbraio, alle 19:00 ora italiana, con un evento in presenza a San Francisco. La presentazione sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale e ... hdblog.it

Oroscopo Bilancia di oggi 1 marzoConsulta l'oroscopo Bilancia a cura di Paolo Fox di oggi, 1 marzo: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it

Palline all’avena e cacao Ingredienti 80 g farina di avena 25 g cacao amaro 2 cucchiai burro di arachidi 2 cucchiai olio di semi di girasole 2 cucchiai sciroppo di acero 25 g acqua Friggitrice ad aria 150°C per 10 minuti In forno 160°C per 15 minuti facebook

Domenica 1° marzo Sciroppo di Teatro porta in scena “Le nuove avventure dei musicanti di Brema” per i più piccoli #MorcianodiRomagna #Eventi x.com