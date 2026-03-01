Nutribullet Treviso sfida Trento in un test impegnativo

Nutribullet Treviso affronta Trento in una partita di Serie A molto combattuta. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura per la Dolomiti Energia. La partita è stata intensa e piena di emozioni, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. I punteggi sono stati serrati fino alla fine, portando a un esito incerto fino all'ultimo istante.

Una partita combattuta e vibrante si conclude con una vittoria di misura per la Dolomiti Energia Trento, che si impone sulla Nutribullet Treviso Basket con il punteggio di 95-103. La gara, giocata con grande intensità, ha visto entrambe le squadre protagoniste di un confronto equilibrato e ricco di azioni emozionanti, che ha coinvolto il pubblico con ritmo elevato e percentuali di tiro elevate fin dai primi minuti. La sfida ha preso il via con un ritmo sostenuto e un punteggio in parità di 8-8 dopo i primi 150 secondi, grazie alla brillante performance di Macura e Weber, che hanno dimostrato grande ispirazione offensiva. Sul fronte trentino, Jones ha risposto con determinazione, contribuendo a mantenere la battaglia aperta.