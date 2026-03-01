Nuovi raid di Usa e Israele su Teheran | Colpito anche un ospedale La Francia sposta una portaerei nel Mediterraneo – I video

Nella serata di domenica, Stati Uniti e Israele hanno condotto nuovi attacchi su diverse aree dell’Iran, tra cui Teheran. Durante gli attacchi è stato colpito anche un ospedale. Nel frattempo, la Francia ha spostato una portaerei nel Mediterraneo. I raid hanno coinvolto obiettivi specifici e sono stati segnalati in diverse località dell’Iran.

Nella serata di domenica sono ricominciati i pesanti attacchi di Israele e Stati Uniti su Teheran e altre località dell’Iran. «Sono appena stato informato che abbiamo distrutto e affondato 9 navi iraniane, alcune delle quali grandi e importanti», scrive Donald Trump sul suo social Truth. Secondo i media della Repubblica Islamica, nella capitale i missili avrebbero colpito anche un ospedale. In un’intervista, il presidente americano ha annunciato che la nuova leadership di Teheran ha chiesto a Washington di riprendere il dialogo, ma la tensione resta alta. «I bombardamenti nella nostra capitale non hanno alcun impatto sulla nostra capacità di condurre una guerra. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, non si fermano i raid Usa e israeliani a Teheran: colpiti un ospedale e la sede della tv di Stato. Trump: 'Parlerò coi nuovi leader'. Navi ferme a Hormuz, portaerei francese verso il MediterraneoGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, morto Khamenei. I media: «Ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Nuovi raid a Teheran. Morti 3 soldati Usa, missili contro la portaerei Lincoln. Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Attacco Usa-Israele all’Iran: nuovi raid su TeheranNuovi attacchi contro Teheran nella seconda giornata dell’operazione congiunta Usa-Israele in Iran. Colonne di fumo sono visibili a occhio nudo nella capitale iraniana. Secondo una fonte vicina alle o ... tg24.sky.it

Nuovi raid su Teheran: la controffensiva dell'Iran ai missili di Usa e IsraeleAltissima tensione in Medio Oriente dopo l’attacco di ieri in Iran da parte di Stati Uniti e Israele, attacco che ha portato alla morte, confermata, della Guida suprema iraniana Ali Khamenei. notizie.it

ATTACCO ALL'IRAN | Nuovi raid sull'Iran. Folla in piazza a Teheran in lutto per la morte di Khamenei. Il Medio Oriente è in fiamme e la tensione è sempre più alta - TUTTI I VIDEO #ANSA x.com

Attacco all’Iran e Khamenei ucciso, l’annuncio di Teheran: «La vendetta è un dovere». Nuovi raid, stop a 1800 voli – La situazione Bombe sulla basi Usa, droni in Oman, sirene a Tele Aviv e Gerusalemme. Allarme per gli studenti italiani bloccati a Dubai - facebook.com facebook