Nuovi bombardamenti a Teheran | colonne di fumo nel cielo della capitale Israele | Colpita tv di stato iraniana

A Teheran si sono verificati nuovi bombardamenti con colonne di fumo visibili nel cielo e forti esplosioni in diverse zone della capitale. Secondo fonti, Israele ha dichiarato di aver colpito la televisione di stato iraniana, mentre gli Stati Uniti sono coinvolti in quella che appare come una serie di attacchi coordinati. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui danni o sulle vittime.

Nuova serie di attacchi a Teheran da parte di Stati Uniti e Israele. Nella capitale iraniana si sentono forti e numerose esplosioni e nel cielo si vede una densa coltre di fumo. Secondo i media israeliani è stata colpita anche la tv di stato iraniana. A fuoco anche il tribunale islamico della capitale Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020 Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo: ecco quali ha colpito. C’è anche la base che ospita soldati italiani Aereo cargo si schianta in Bolivia, almeno 20 morti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Usa e Israele bombardano Teheran, l’annuncio della tv di Stato iraniana: “Attacco del regime sionista”La televisione di stato iraniana ha annunciato un “attacco aereo del regime sionista” al Paese, in seguito a una serie di esplosioni a Teheran.

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran: colonne di fumo a Teheran vicino agli uffici di Khamenei. L'Idf: «Esplosioni a Tel Aviv». Colpi in Bahrein, sede della flotta Usa. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Israele attacca Teheran, la gioia delle ragazze che filmano: Hanno attaccato la casa di Khamenei!Rasa al suolo una residenza della Guida Suprema. Mosca: «Aggressione immotivata». Media: «Chiuso lo Stretto di Hormuz» ... lastampa.it

La preoccupazione nella comunità iraniana a Torino dopo i nuovi bombardamenti. x.com

La preoccupazione nella comunità iraniana a Torino dopo i nuovi bombardamenti. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2026/02/la-preoccupazione-nella-comunita-iraniana-a-torino-f4f9378f-6479-4637-b11d-d49512619003.htmlwt_mc=2.social.fb.redtgr - facebook.com facebook