Si parla della futura Fiat Panda prevista per il 2030 e delle possibili versioni che potrebbero arrivare, inclusa una variante sportiva. Attualmente, non ci sono dettagli ufficiali sulla disponibilità di una versione più potente, come una da 100 CV o superiore, ma l’attenzione si concentra proprio su questa eventualità. La nuova Panda del 2030 è al centro di molte speculazioni, anche riguardo alle sue caratteristiche tecniche e alle motorizzazioni possibili.

Ecco cosa si sa ad oggi circa la futura Fiat “Pandina” 2030 e l’ipotesi di una versione sportiva tipo 100 HP o più potente: La nuova Panda (Pandina) nel 2030. Fiat ha confermato che una nuova generazione della Panda – internamente chiamata “Pandina” – debutterà nel 2030, costruita sulla prossima piattaforma city-car di Stellantis, continuando la tradizione delle piccole Fiat urbane.. L’attuale Panda continuerà in produzione fino a quell’anno, ma non è il modello definitivo che vedremo nel 2030.. Motorizzazioni previste. Le anticipazioni più affidabili parlano di varianti elettriche e probabilmente anche ibridemild-hybrid per la futura generazione, con potenze adeguate al segmento urbano (tipicamente nell’ordine di ~80-110 CV). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda 2030: ci sarà anche una versione sportiva?

