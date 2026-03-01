novecento vacis e i giovani di poem agli instabili

Stasera al Piccolo Teatro degli Instabili va in scena “Novecento”, l’opera di Alessandro Baricco. La rappresentazione è programmata per le 21.15 e vede protagonisti i giovani di PoEm. La produzione fa parte della stagione del teatro e porta in scena uno spettacolo molto apprezzato nel panorama teatrale italiano.

La stagione del Piccolo Teatro degli Instabili prosegue stasera alle 21.15 con un’opera amatissima del teatro italiano: “Novecento” di Alessandro Baricco. A portarlo in scena sono i giovani attori e le giovani attrici di PoEM, Compagnia del Teatro Stabile di Torino composta da Pietro Maccabei, Enrica Rebaudo, Gabriele Valchera, Lorenzo Tombesi. Con loro sul palco, anche il regista Gabriele Vacis. Insieme tesseranno un racconto che ripercorre la storia e la fortuna dello spettacolo attraverso un importante e sentito omaggio al grandissimo attore, maestro e amico Eugenio Allegri e parallelamente quella del pianista protagonista del testo:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il teatro senza barriere Pitecus agli InstabiliAnarchico, vulcanico e irriverente: è il teatro comico di Antonio Rezza e Flavia Mastrella (foto sotto) che stasera alle 21.

30 anni Novecento di Baricco, Vacis 'metteva gioia'(di Mauretta Capuano) A trent'anni dal debutto, Alessandro Baricco e Gabriele Vacis celebrano Novecento, con una lettura corale inedita assieme agli amici del capolavoro teatrale, domenica 20 ottobre ... ansa.it

