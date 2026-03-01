Noi di Centro conferma la sua supremazia nel Consiglio provinciale

Noi di Centro ha ottenuto la maggioranza nel Consiglio provinciale alle ultime elezioni. Marcella Sorrentino ha dichiarato che Nino Lombardi avrà una maggioranza autonoma e si è mostrata aperta al dialogo con le forze disposte a collaborare. I risultati elettorali hanno confermato il predominio del movimento nel nuovo assetto dell’assemblea provinciale.

I risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale confermano la preminenza elettorale di Noi di Centro. Le due liste collegate al partito hanno conquistato 5 seggi su 10, garantendo al presidente Nino Lombardi una maggioranza autonoma e autosufficiente alla Rocca dei Rettori. Riguardo allo scenario politico futuro, Sorrentino ha sottolineato la disponibilità al dialogo: "C'è la possibilità di confronto con le forze politiche che mostreranno disponibilità in questo senso, nel perimetro del campo largo. Un dialogo che naturalmente può avere luogo solo con chi ha la volontà e l'intelligenza politica di concretizzarlo".