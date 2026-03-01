Nico Naldini le doti negromantiche di un affabulatore inquieto

Nico Naldini, cugino di Pier Paolo Pasolini, è noto per essere stato un narratore inquieto e affabulatore. Cresciuto in un ambiente influenzato dalla figura del celebre scrittore e regista, ha sviluppato nel tempo una serie di doti comunicative che lo hanno reso riconoscibile nel panorama culturale. La sua vita e il suo lavoro sono stati spesso collegati a quella dell’illustre parente, con cui condivideva legami familiari e un ambiente di formazione.

Figure del Novecento Ora appartato, ora immerso nel lavoro culturale, nelle amicizie, negli amori.Nico Naldini scrittore, poeta e biografo rivive in una serie di testimonianze a cura di Francesco Zambon per Marsilio Legato a Pier Paolo Pasolini da vincoli di parentela – erano primi cugini – e cresciuto all'ombra della sua travolgente personalità, non era certo facile per Nico Naldini, di sette anni più giovane, trovare una propria strada, nella vita e nella scrittura. Ci riuscì magnificamente, a modo suo. Alle intense e inquiete peregrinazioni – i luoghi sono Casarsa, Trieste, Treviso, Milano, Roma, ancora Treviso, con frequenti soggiorni in...