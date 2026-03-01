Nessuna prevendita per questo match Tagliandi in vendita dalle 13 allo stadio

Per questa partita non sono previste prevendite e i biglietti saranno disponibili dalle 13 presso lo stadio. La vendita avverrà direttamente al botteghino del settore ospiti dello stadio Bucci, permettendo ai tifosi biancazzurri di acquistare i tagliandi sul posto. La scelta di vendere i biglietti in loco potrebbe favorire una maggiore presenza di supporter della squadra di Parlato.

La possibilità di acquistare il biglietto direttamente al botteghino del settore ospiti dello stadio Bucci favorirà senza dubbio la presenza di tifosi biancazzurri al seguito della squadra di Parlato. Si ricorda che i tagliandi sono in vendita a partire dalle 13 nella biglietteria di via Largo dei Bersaglieri al costo di 10 euro (gratis per gli Under 10) con pagamento in contanti oppure con Satispay. I tifosi ospiti possono parcheggiare in via Largo dei Bersaglieri oppure in via dello Sport. In vista dell'arrivo della tifoseria spallina il Comune di Russi ha emesso un'ordinanza "al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".