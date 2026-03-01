Nascondono la cocaina dentro l' auto in modo ' geniale' ma non basta | due ragazzi arrestati

Due giovani sono stati arrestati dalla polizia di Stato perché avevano nascosto cocaina sotto la plancia dell’auto, pronti per essere venduti. La sostanza stupefacente è stata trovata durante un controllo e i ragazzi sono stati portati in commissariato. La polizia ha sequestrato la droga e fermato i due uomini coinvolti nell’operazione.

Sotto la plancia dell'abitacolo dell'auto nascondevano la cocaina già pronta per la vendita. Sono stati scoperti e arrestati dalla polizia di Stato. Le manette sono scattate ai polsi di due albanesi di 22 e 24 anni, a Pioltello, hinterland di Milano. Sono ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di droga. A trovarli sono gli agenti del commissariato Monforte Vittoria, che da tempo sorvegliavano un'auto di colore viola. Sono entrati in azione quando una donna è salita a bordo del veicolo per scendere subito dopo. La giovane ha ammesso di aver appena acquistato una dose di cocaina con un sistema di pagamento digitale, mentre i due uomini seduti sui sedili anteriori sono stati bloccati con 590 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

