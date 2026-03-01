Nasconde 235 grammi di hashish nell' armadio della camera da letto | 39enne in manette

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un uomo di 39 anni dopo aver trovato 235 grammi di hashish nascosti nell’armadio della sua camera da letto. L’intervento è avvenuto in un’abitazione situata in viale Tirreno a Castel Volturno. L’arrestato è stato condotto in caserma e sono in corso ulteriori accertamenti.

Nasconde 235 grammi di hashish nell'armadio. Si è conclusa con l'arresto di un 39enne l'operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone all'interno di un'abitazione di viale Tirreno a Castel Volturno. I militari dell'Arma, nell'ambito di un servizio di contrasto al fenomeno.