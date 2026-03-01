Nara | viaggio nell’antica capitale del Giappone

Nara, l’antica capitale del Giappico, si presenta con i suoi templi antichi e i giardini storici. In questa città, i cervi sacri si muovono liberi tra le strutture millenarie, mentre la grande statua del Buddha in bronzo domina i paesaggi circostanti. La città conserva un patrimonio ricco di monumenti e ambienti che testimoniano un passato remoto.

Dove cervi sacri passeggiano liberamente tra templi millenari e la più grande statua del Buddha in bronzo del mondo veglia su giardini secolari. Nara, prima capitale permanente del Giappone, conserva oltre 1.300 anni di storia in ogni suo angolo, offrendo al viaggiatore un’esperienza che intreccia spiritualità, natura e architettura in un connubio unico. Situata nella regione del Kansai, a breve distanza da Kyoto e Osaka, questa città raccolta di appena 360.000 abitanti custodisce otto siti Patrimonio UNESCO e uno dei parchi urbani più suggestivi dell’arcipelago. L’imponente struttura del Todai-ji domina il paesaggio orientale di Nara dal 752 d. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

