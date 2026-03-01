Napoli rafforzata la vigilanza alla Base Nato

A Napoli, le autorità hanno rafforzato la sorveglianza alla Base Nato a causa delle tensioni crescenti legate alla crisi in Medio Oriente. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dell’area e prevenire eventuali minacce. La presenza delle forze di sicurezza è aumentata nelle zone circostanti la base militare, con controlli più stringenti e pattuglie rafforzate.

La tensione internazionale legata alla crisi in Medio Oriente produce effetti concreti anche sul territorio campano. A Napoli è stata rafforzata la vigilanza alla Base Nato di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, mentre in città si è attivata una struttura dedicata ai napoletani bloccati a Dubai dopo il recente raid missilistico. Le istituzioni locali seguono con attenzione l'evolversi della situazione. Le misure adottate puntano a garantire sicurezza e assistenza. Il clima resta di prudenza, anche in assenza di minacce dirette. La struttura militare di Giugliano, che ospita l'Allied Joint Force Command Naples, rappresenta uno dei due comandi strategici operativi dell'Alleanza Atlantica in Europa.