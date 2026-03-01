Un ragazzino di 13 anni è stato fermato dai carabinieri a Napoli mentre guidava uno scooter senza patente e portava con sé un coltello. Il minorenne è stato riaffidato ai genitori. I militari hanno sequestrato lo scooter e il coltello, e hanno avviato le procedure previste per questa situazione. Il ragazzo non è stato arrestato, ma è stato segnalato alle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è imputabile il 13enne riaffidato ai genitori dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che lo hanno sorpreso in via Foria, in sella ad uno scooter 150 sprovvisto della patente e dell’assicurazione ma con in tasca un coltellino da lancio, 8 cm di lama, ma lungo 15 considerato anche il manico. Ai militari che gli hanno chiesto a cosa gli servisse ha risposto: “ Per difendermi “. Prima di essere affidato ai genitori, il 13enne è stato segnalato alla procura per i minorenni. Sequestrato il coltello. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, a 13 anni in scooter senza patente ma con un coltello

Tredicenne in scooter senza patente, nascondeva un coltello: "Serve per difendermi"Non è imputabile il 13enne riaffidato ai genitori dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Guida senza patente da 13 anni e minaccia i vigili all'alt: denunciatoDa tredici anni guidava senza patente, che gli era stata revocata durante un controllo stradale.

Una selezione di notizie su Napoli

Temi più discussi: Lazio-Milan, pari spettacolo. Gioia Como, Napoli sempre al 4° posto. Domenica big match Inter-Roma; Nicolò, 13 anni e autistico, costretto a lasciare la scuola: Gli hanno spezzato le ali -; Napoli, 13enne in scooter senza patente e con coltello: Mi serve per difendermi; Napoli, bimbo di 11 anni insulta un anziano per strada insieme agli amici e posta il video sui social.

Napoli, minorenne in scooter senza patenteA Napoli, un ragazzo di 13 anni trovato con un coltello da lancio, convinto di dover si difendere nelle strade. cronachedellacampania.it

Napoli, studente di 13 anni porta a scuola una penna-taglierino: allarme a SecondiglianoAllarme in una scuola a Secondigliano: uno studente porta una penna trasformata in taglierino, scatenando interventi e polemiche sulla sicurezza. notizie.it

Quando un figlio di Napoli è felice io sono felice. E questo figlio di Napoli se l’è meritata questa felicità, tutta. - facebook.com facebook

#SerieA: il #Como accorcia, il #Napoli allunga In zona Europa #Fabregas rimonta il #Lecce, mentre #Conte ritrova #Lukaku: gol allo scadere e lacrime a #Verona. #DiMarco da record: #Chivu in fuga- #Scudetto @pietrolaporta03 #ASRoma x.com