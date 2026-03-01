Musmarra attacca i critici | Su Barella leggo cose vergognose ha sempre dato l’anima per l’Inter

Da internews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Musmarra ha risposto alle critiche rivolte a Nicolò Barella, difendendo il centrocampista dell’Inter. Ha affermato che Barella ha sempre dato il massimo per la squadra e ha condannato le parole negative che ha letto sui social e sui media. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta a commenti considerati ingiusti e offensivi nei confronti del giocatore nerazzurro.

Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettagli Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie... 🔗 Leggi su Internews24.com

musmarra attacca i critici su barella leggo cose vergognose ha sempre dato l8217anima per l8217inter
© Internews24.com - Musmarra attacca i critici: «Su Barella leggo cose vergognose, ha sempre dato l’anima per l’Inter»

Chivu ha dato un’anima all’Inter (e cancellato il fantasma Fabregas)Il manifesto dell’Inter di Cristian Chivu è quello del terzo gol nella serata della partita quasi perfetta contro il Como di Cesc Fabregas:...

Musmarra su Inter Liverpool: «A fine partita è successa questa cosa» di Redazione Inter News 24Il giornalista Alfio Musmarra ha parlato di Inter Liverpool, facendo una clamorosa rivelazione su quanto accaduto alla fine...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.