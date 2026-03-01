Musmarra attacca i critici | Su Barella leggo cose vergognose ha sempre dato l’anima per l’Inter

Musmarra ha risposto alle critiche rivolte a Nicolò Barella, difendendo il centrocampista dell’Inter. Ha affermato che Barella ha sempre dato il massimo per la squadra e ha condannato le parole negative che ha letto sui social e sui media. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta a commenti considerati ingiusti e offensivi nei confronti del giocatore nerazzurro.

