Arriva in libreria il volume edito da Einaudi sulle tre lezioni che la scrittrice sarda tenne all’Università di Aristan nel 2012 proprio sul tema. Attacco alla famiglia e alla figura della mamma Dopo la recente morte di Quentin Deranque, 23 anni, attivista della destra francese ucciso da un gruppo di militanti di estrema sinistra che ha scaricato su di lui tutta la violenza e il disprezzo di cui erano capaci, non sentivamo davvero il bisogno di un’ennesima lezione di odio, se non altro perché abbiamo potuto a sufficienza “saggiarne” l’azione e piangerne i risvolti. Eppure è arrivato in libreria un corso accelerato, grazie al libro edito da Einaudi “Lezioni sull’ odio” all’interno del quale sono racchiuse le tre lezioni che Michela Murgia tenne all’Università di Aristan nel 2012 proprio su questo argomento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Murgia dà ancora “Lezioni sull’odio”. Come se non ne avessimo già abbastanza

Prendi abbastanza omega-3? Ecco cosa succede se non ne assumi a sufficienzaOgni giorno, le decisioni alimentari vengono prese con una rapidità che spesso ignora le reali necessità biologiche dell’organismo.

“Sembrava che psicologicamente ce l’avessimo sempre con l’Arsenal. Se avessimo potuto suonarli ogni settimana, avremmo fatto ‘Tony Pulis per essere la kryptonite di Arsene Wenger con lo Stoke CityBreaking: Una delle migliori sottotrame della Premier League tra la fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010 riguardava la facilità con cui lo...

Una selezione di notizie su Murgia.

Temi più discussi: Lezioni sull’odio di Michela Murgia: 5 riflessioni che mi hanno colpita; Murgia dà ancora Lezioni sull’odio. Come se non ne avessimo già abbastanza; Odiare Michela Murgia (anche dopo la sua morte) è farle un onore. Lo spiega lei in Lezioni sull’odio, l’ultimo libro uscito per Einaudi.

Odiare Michela Murgia (anche dopo la sua morte) è farle un onore. Lo spiega lei in Lezioni sull’odio, l’ultimo libro uscito per EinaudiOdiare Michela Murgia, ma seriamente. Non sono come avrebbe meritato, ma come ci ha invitato a fare. Riconoscere e chiamare col suo nome un sentimento che a sinistra è ormai considerato tabù e che Mic ... mowmag.com

La lezione di Michela Murgia: ora assumiamoci la responsabilità di odiare gli altriEscono le lezioni inedite che la scrittrice scomparsa nel 2023 dedicò al più innominabile dei sentimenti. Un vademecum per imparare a riconoscere e accettare ... repubblica.it

Ucciso a coltellate a 33 anni, la spedizione partita da Pisa. Il colonnello Angelo Murgia, comandante del Nucleo investigativo di Firenze, ricostruisce il delitto - facebook.com facebook

Lezione sull'odio di Michela Murgia, la scrittrice Chiara Valerio: "La mia prima esperienza con lei è stata di lettrice" x.com