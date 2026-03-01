Murale all' Alberico Gentili Varchi | Inaccettabile propaganda comunista in una scuola pubblica

Un murale con una bandiera rossa comunista è stato dipinto sulla facciata di una scuola pubblica. La realizzazione dell'opera ha suscitato reazioni di sorpresa tra alcuni cittadini e genitori, che hanno definito la scelta inaccettabile. La questione è diventata un punto di discussione tra chi vede nel murale un’opera artistica e chi invece la considera una forma di propaganda.

“Desta molte perplessità la scelta di realizzare, sulla facciata di una scuola pubblica, un murales dove campeggia una bandiera rossa comunista”. Lo ha detto il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, con riferimento al murale “Morti per la libertà” realizzato da Igor Scalisi Palminteri presso l’istituto Alberico Gentili di Palermo. “Si tratta di propaganda comunista camuffata da ricordo della Resistenza. Un’iniziativa chiaramente orchestrata dall’Anpi, associazione notoriamente e storicamente schierata politicamente. Se l’intenzione fosse stata, soltanto, esaltare il ruolo di uomini e donne antifascisti nella guerra civile, sarebbe bastato esporre unicamente il tricolore simbolo che unisce tutti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Grattacielo, la denuncia di Rifondazione comunista: “Propaganda sulla pelle delle famiglie”“Il Grattacielo di Ferrara è la casa che fino all’incendio di poche settimane fa ospitava circa 500 persone, famiglie, anziani, lavoratori, bambini... "Varchi telematici, la realtà smentisce la propaganda""Varchi telematici, la realtà smentisce la propaganda: i varchi installati sono 12 e non 14". Una selezione di notizie su Alberico Gentili Discussioni sull' argomento Il murale sulla Resistenza in via Piersanti Mattarella: tutto pronto per l'inaugurazione; Scuola: la FLC CGIL Sicilia e Palermo esprimono rammarico per l’inaugurazione del murales partigiano senza studenti - FLC CGIL; Un murale per celebrare la resistenza, ma l’inaugurazione è a scuola chiusa e senza studenti; Il murale sulla Resistenza in via Piersanti Mattarella: tutto pronto per l'inaugurazione. Murales all’istituto Gentili, Varchi: Propaganda comunista in una scuolaPALERMO – Desta molte perplessità la scelta di realizzare, sulla facciata di una scuola pubblica, un murales dove campeggia una bandiera rossa comunista. Lo ha detto il parlamentare di Fratelli d’It ... livesicilia.it La parlamentare di FdI presenta un’interrogazione al ministro Valditara per il dipinto sulla facciata della scuola Alberico Gentili - facebook.com facebook Incontro tra dottorandi e dottorande di ricerca in diritto internazionale, diritto internazionale privato e diritto Unione europea “Alberico Gentili” 2026 Scad. 3/03/2026 #Bando t.ly/o2Rq1 #dottorato #ricerca #dottorandi #dirittointernazionale #dirittoUE #SIDI x.com