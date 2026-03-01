Da venerdì 6 marzo, nei teatri di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio si svolgono gli spettacoli per bambini di ‘Stasera pago io!’. L’iniziativa prevede rappresentazioni teatrali dedicate ai più piccoli, organizzate nelle location dei tre comuni del Mugello. L’evento coinvolge diverse compagnie teatrali locali e si svolge nel corso di alcune settimane, offrendo intrattenimento e spettacoli per il pubblico infantile.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 1 marzo 2026 - Al via da venerdì 6 marzo nei teatri di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio ‘Stasera pago io!’. La rassegna, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, torna nel territorio del Mugello per la seconda edizione. Un’iniziativa frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e le amministrazioni comunali di Borgo San Lorenzo, Vicchio e Barberino di Mugello. Stasera pago io!: cosa è e come funziona Stasera pago io! è un progetto di Fondazione Toscana Spettacolo, realizzato in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, con il supporto operativo della compagnia Catalyst, attivo da anni a Castelfiorentino e Santa Croce sull’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello, torna gli spettacoli per bambini di ‘Stasera pago io!’

