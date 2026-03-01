Moviola Roma Juve l’episodio arbitrale chiave del match | Bremer rischia su Malen

Durante la partita tra Roma e Juventus, all’Olimpico, si è verificato un episodio arbitrale che ha coinvolto Bremer e Malen. La moviola ha evidenziato un intervento di Bremer su Malen, che ha richiesto l’intervento del VAR. La decisione dell’arbitro in quell’istante ha suscitato attenzione, rendendo quell’episodio il momento più discusso del match.

Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziario André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono appellarsi alla FIFA! Occhio all’ostacolo burocratico Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono appellarsi alla FIFA! Occhio all’ostacolo burocratico... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Roma Juve, l’episodio arbitrale chiave del match: Bremer rischia su Malen Moviola Juve Como, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successoTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Moviola Parma Cagliari, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successoCalciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus... Approfondimenti e contenuti su Moviola Roma Juve. Temi più discussi: Ecco l'arbitro di Roma-Juve: è lo stesso dell'andata! E dopo Inter-Juve torna La Penna: designato per...; Roma Juventus: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Roma- Juventus, alla vigilia del match riprende quota il tormentone: Er gol de Turore era bono; Gli arbitri della 27ª giornata di Serie A: chi dirigerà Roma-Juventus. Roma Juve 0-0 LIVE: miracolo di Perin su Malen da due passi!Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i gialloross ... juventusnews24.com Roma-Juventus, il risultato in diretta LIVELa Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3 pareggi, 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1 pareggio); ino ... sport.sky.it Roma-Juventus, la moviola: giallo per Wesley, era diffidato #ASRoma x.com Moviola Roma Juve Gli episodi dubbi del match - facebook.com facebook