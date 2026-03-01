Movimento Giovane alla Prefettura | Nominare il commissario prefettizio

Il gruppo consiliare “Movimento Giovane” ha presentato una richiesta alla Prefettura di Caserta di nominare un commissario prefettizio per Castel Morrone. La richiesta deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha aperto la strada a questa decisione. I consiglieri Antonio Riello e Marco Chirico sono i promotori di questa iniziativa e hanno sottolineato l’esigenza di un intervento immediato.

Il gruppo consiliare "Movimento Giovane", composto dai consiglieri Antonio Riello e Marco Chirico, invita la Prefettura di Caserta a nominare il commissario straordinario per il Comune di Castel Morrone dopo che la Corte Costituzionale, con una propria sentenza, ha spalancato le porte dello.