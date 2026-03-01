MotoGP | i tifosi spaccati sul penalty a Marquez nell’ultimo giro della Sprint in Thailandia

Nell’ultima gara in Thailandia, durante la Sprint, il pilota ha ricevuto un penalty nell’ultimo giro, scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi. Alcuni sostengono che l’intervento sia stato giusto, altri invece ritengono che sia stato ingiusto o eccessivo. La decisione ha diviso gli appassionati, creando discussioni animate sui social e nei forum dedicati alla MotoGP. La polemica si è accesa immediatamente dopo il termine della corsa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La stagione 2026 di MotoGP è cominciata in modo esplosivo al Chang International Circuit, dove i commissari di gara hanno attirato l’attenzione con una decisione controversa durante la Sprint Race. Pedro Acosta ha festeggiato la sua prima vittoria nella Sprint Race della massima categoria, ma il suo trionfo è stato oscurato da un incidente che ha coinvolto Marc Marquez. Marquez ha sorpreso Acosta superandolo pochi istanti prima di ricevere una pesante penalità per un’azione al Curva 12. Dopo la penalità, Marquez è stato costretto a lasciare il posto ad Acosta nell’ultima tornata, permettendo al pilota KTM di riprendere il comando e conquistare la prima vittoria della stagione per il team. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - MotoGP: i tifosi spaccati sul penalty a Marquez nell’ultimo giro della Sprint in Thailandia. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Marquez penalizzato, Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi, anonimo Bagnaia MotoGp, Acosta vince la sprint in Thailandia, penalizzato Marquez, out BezzecchiLa nuova stagione della MotoGp inizia subito con il botto: la sprint race sul tracciato thailandese di Buriram ha offerto tanto spettacolo, sorpassi,...