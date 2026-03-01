MotoGP GP Thailandia | orari Tv griglia di partenza e caratteristiche del Buriram
Domani si svolge il Gran Premio di Thailandia di MotoGP sul circuito di Buriram, con tutte le gare delle tre classi trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La programmazione prevede anche una differita su TV8. La giornata vedrà la disputa delle prove e delle gare, con la griglia di partenza già definita.
I motori si sono già accesi con le qualifiche e la Sprint, ma adesso è arrivato il momento tanto atteso della prima gara della stagione 2026 del Motomondiale. È infatti tutto pronto per il Gran Premio della Thailandia, con le corse delle tre classi in programma domenica 1° marzo sul circuito Chang International di Buriram, sede anche delle ultime due giornate di test. Per la MotoGP scatterà dalla pole position Marco Bezzecchi, che si è mostrato il più veloce sul giro singolo con la sua Aprilia ufficiale tra venerdì e sabato. Ma nella Sprint, al secondo giro, è caduto mentre era in lotta lì davanti con la Ducati di Marc Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel...
MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOWPer il Motomondiale è arrivato il momento del primo appuntamento della stagione 2026.
LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it
Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orario differita gara in chiaroIl Gran Premio di Thailandia di MotoGP si disputerà alle ore 9:00 di domenica 1 marzo. La classe regina sarà preceduta, come d'abitudine, dalla gara della ... oasport.it
