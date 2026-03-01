Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP si svolge oggi alle 9.00 all’autodromo di Buriram, segnando l’inizio ufficiale della stagione 2026. La gara arriva dopo la Sprint di sabato, che ha lasciato molti spunti di discussione. Marquez parte con il dente avvelenato, mentre Bezzecchi viene immediatamente chiamato a scendere in pista. La competizione si preannuncia intensa fin dai primi giri.

Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP prenderà il via alle ore 9.00 odierne. L’autodromo di Buriram terrà a battesimo il Motomondiale 2026, proponendo subito forti temi di interesse dopo quanto accaduto nella Sprint disputata nella giornata di sabato. In particolare c’è grande attesa per la rivincita del duello tra Pedro Acosta e Marc Marquez. Nella gara dimezzata, il più giovane dei due spagnoli ha conquistato la tanto agognata prima vittoria della carriera. Per ora, solo in una Sprint, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare dopo una quantità gargantuesca di piazzamenti in seconda e terza posizione! La punta di diamante della KTM vorrà certamente fare il bis, stavolta nel GP vero e proprio, ma tanti avversari sono pronti ad avanzare obiezioni pertinenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2026. Marquez con il dente avvelenato, Bezzecchi subito chiamato all’appello

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, subito Bezzecchi contro Marquez

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi scivola dopo il duello con Marquez-8 Gli italiani: 8° Bagnaia, 10° Marini, 17° Morbidelli, 18° Bastianini, 21° Pirro.

Contenuti e approfondimenti su MotoGP.

Temi più discussi: MotoGP, domenica alle 9 il gran finale in Thailandia; MotoGP 2026 – GP Thailandia a Buriram: gli orari TV su Sky e TV8; MotoGP Thailandia, l'Aprilia già ruggisce: Bezzecchi super. Reazione Marquez: è secondo; A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaro.

LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it

MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orario gara in diretta, programma differita in chiaroIl Gran Premio di Thailandia di MotoGP si disputerà alle ore 9:00 di domenica 1 marzo. La classe regina sarà preceduta, come d'abitudine, dalla gara della ... oasport.it

Buonanotte con Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, in foto con i cantanti italiani Emma Marrone e Blanco alla sfilata di GCDS. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #ValeYellow #ValeYellow46 #ValentinoRossi #ValentinoRossi4 facebook

Formula 1 e MotoGP in esclusiva: tutta la velocità è in diretta su NOW x.com