Moto2 vince Gonzalez paura per gli incidenti ad Alonso e Lunetta Moto3 primo Almansa

Gonzalez ha vinto la gara di Moto2, mentre Alonso e Lunetta sono stati coinvolti in incidenti che hanno causato l'interruzione della corsa. In Moto3, Almansa ha concluso in prima posizione. La gara della classe di mezzo si è divisa in due parti a causa degli incidenti di un pilota colombiano e di un altro italiano.

Moto2 e Moto3 prendono il via in Thailandia nel segno del team Liqui Moly Intact GP. La formazione conquista il successo nelle due classi. La categoria intermedia vede il ritorno al successo di Manuel Gonzalez. Lo spagnolo regola i connazionali Izan Guevara (Pramac) e Daniel Holgado (Aspar), lanciando un messaggio chiaro: la delusione del 2025 è alle spalle. La classe cadetta, invece, assiste a una sfida tutta spagnola, vinta da David Almansa. È il suo primo centro nel Motomondiale. Un risultato ottenuto beffando al fotofinish Maximo Quiles (Aspar), grande favorito per il Mondiale. Gran terzo posto per l’argentino Valentin Perrone (Tech3), risalito dalla quattordicesima casella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto2, vince Gonzalez, paura per gli incidenti ad Alonso e Lunetta. Moto3, primo Almansa Leggi anche: GP Thailandia, prequalifiche Moto2 e Moto3: Gonzalez e Almansa al top, italiani in ombra Leggi anche: David Almansa e Daniel Holgado i migliori della FP2 in Moto3 e Moto2 a Buriram Contenuti utili per approfondire Moto2. Discussioni sull' argomento Moto2, vince Gonzalez, paura per gli incidenti ad Alonso e Lunetta. Moto3, primo Almansa; Buriram 2026, Gara: vittoria di Gonzalez in un clima surreale | FP - Risultati - Moto 2. Moto2, Manuel Gonzalez batte Guevara all’ultima curva e vince un GP di Thailandia in formato SprintManuel Gonzalez ha vinto il Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Moto2. In una gara interrotta da due bandiere rosse (a causa di incidenti che ... oasport.it LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Gonzalez trionfa in una gara convulsa, Vietti in top-10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.16 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 08.15 Prestazione consistente di ... oasport.it #Moto2 #ThaiGP No vabbè, ma allora di cosa parliamo. Ancora danno la bandiera rossa con DUE piloti (Sergio Garcia e Luca Lunetta) soccorsi a bordo pista, entrambi impossibilitati a rialzarsi, tutto questo aspettando UN GIRO con tutti i piloti che stavano arri x.com Calore, colore e tanta passione! A Buriram è tempo di gare: Moto3, Moto2 e poi il gran finale della MotoGP con l'atteso confronto @marcmarquez93 vs @37pedroacosta e con @marcobez72 affamato di riscatto! Siamo ready to race! #MotoGP - facebook.com facebook