Moto2 Manuel Gonzalez batte Guevara all’ultima curva e vince un GP di Thailandia in formato Sprint

Nel Gran Premio di Thailandia 2026, Manuel Gonzalez si è imposto nella gara Sprint di Moto2, battendo all’ultima curva il rivale Guevara. La competizione è stata ricca di emozioni, con Gonzalez che ha concluso la corsa davanti a tutti. La gara ha segnato l’inizio del campionato mondiale, con Gonzalez che ha deciso la corsa nel finale.

Manuel Gonzalez ha vinto il Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Moto2. In una gara interrotta da due bandiere rosse (a causa di incidenti che hanno coinvolto in primis David Alonso e poi Luca Lunetta con Sergio Garcia) e andata in scena di fatto nella sua ultima parte sulla distanza di soli 7 giri, lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP si è imposto in volata conquistando il sesto successo della carriera nella categoria. Gonzalez torna dunque sul gradino più alto del podio per la prima volta dal Mugello 2025, mentre negli ultimi mesi dell'anno scorso era incappato in una crisi di risultati che lo ha portato a perdere il campionato.