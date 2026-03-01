Mostra al via a Tredozio | ‘Com’eri vestita?’

Da ilrestodelcarlino.it 1 mar 2026

A Tredozio è partita la mostra ‘Com’eri vestita?’ che si tiene nel palazzo Bonaccorsi, in via XX Settembre 31. L'esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e resterà visitabile fino al 20 marzo. L'evento presenta una selezione di pezzi e fotografie legate al tema dell'abbigliamento e dell'identità.

Nel palazzo Bonaccorsi di Tredozio (via XX Settembre 31), da oggi al 20 marzo tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, sarà aperta la mostra ‘Com’eri vestita?’. Spiega il vicesindaco Alan Signani: "L’iniziativa promossa dal Comune si svolge nell’ambito delle manifestazioni promosse per la Giornata Internazionale della Donna-8 marzo. Si tratta di un’esposizione di rilevante valore culturale e sociale dedicata alla riflessione sul tema della violenza sessuale e della vittimizzazione secondaria". Aggiunge il vicesindaco: "Ispirata anche al poema ‘What I Was Wearing’ di Mary Simmerling, la mostra propone un percorso espositivo che racconta storie di violenza attraverso i vestiti indossati dalle donne al momento dell’abuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra al via a Tredozio: ‘Com’eri vestita?’

