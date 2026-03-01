Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di un tecnico noto per aver allenato Maradona e la Juventus. La notizia è stata comunicata dalla redazione di JuventusNews24, che ha reso noto il decesso. La sua carriera ha visto diverse tappe, tra cui l’esperienza alla guida della squadra bianconera. La sua morte ha suscitato grande dolore tra appassionati e addetti ai lavori.

Morte Marchesi, l’intero panorama calcistico italiano piange la dolorosa scomparsa del tecnico che allenò Maradona e guidò la Juventus. Il mondo dello sport è in lutto per la Morte Marchesi, storico tecnico che ha scritto pagine indimenticabili del nostro campionato. L’ex allenatore della Juventus si è spento all’età di ottantotto anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati. Nella sua lunghissima carriera in panchina, ha avuto il privilegio di guidare formazioni di primissima fascia, sedendosi non solo sulla prestigiosa panchina bianconera, ma guidando con maestria anche piazze storiche come Napoli e Inter. La sua figura umana resterà legata a momenti iconici del nostro calcio, attraversando intere generazioni di campioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Morte Marchesi: il mondo del calcio piange la scomparsa del tecnico che allenò tra le altre anche la Juve

Leggi anche: Il mondo del calcio piange la morte di Nicola Salerno: fu anche direttore sportivo del Palermo

Morte Marchesi, il calcio piange la leggenda: era stato l’allenatore dell’Inter e del Napoli di Maradonadi Redazione Inter News 24Morte Marchesi, il calcio italiano piange l’ex calciatore e allenatore.

Una raccolta di contenuti su Morte Marchesi.

Temi più discussi: Giorgio Marchesi compie 52 anni. L’incidente, la rock band, Mission Impossible e la morte della mamma. Oggi sarebbe orgogliosa di me; Piero Marchesi, il problema non è il canone RTV ma il badge; Giorgio Marchesi compie 52 anni. L’incidente, la rock band, Mission Impossible e la morte della mamma. Oggi sarebbe orgogliosa di me; Giorgio Marchesi compie 52 anni. L’incidente, la rock band, Mission Impossible e la morte della mamma. Oggi sarebbe orgogliosa di me.

Morte Marchesi, il cordoglio del Comune di Firenze: Esempio di professionalitàFirenze saluta con profonda commozione Rino Marchesi, protagonista di una delle pagine più belle della storia della Fiorentina e del calcio italiano, con i ‘Leoni di ... firenzeviola.it

È morto Rino Marchesi, storico allenatore del primo Napoli di MaradonaIl mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Rino Marchesi, morto all’età di 88 anni. Figura rispettata e protagonista di diverse stagioni della Serie ... thesocialpost.it

Giorgio Marchesi compie 52 anni. L’incidente, la rock band, Mission Impossible e la morte della mamma. «Oggi sarebbe orgogliosa di me». Sognava di fare la rockstar, ma alla fine è arrivato al cinema. Giorgio Marchesi, 52 anni oggi, è uno dei volti più celebri - facebook.com facebook

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Rino Marchesi x.com