Scambio di accuse tra i medici del San Maurizio di Bolzano e quelli del Monaldi di Napoli riguardo alle operazioni di espianto del cuore del bambino Domenico. La disputa riguarda le procedure seguite e le decisioni prese durante l’intervento, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle specifiche contestazioni. La vicenda rimane sotto osservazione mentre le parti coinvolte continuano a confrontarsi.

Scambio di accuse tra i medici del San Maurizio di Bolzano e quelli del Monaldi di Napoli, in merito alle operazioni d'espianto del cuore del piccolo Domenico. Per i primi - stando alle loro dichiarazioni - l'equipe napoletana sarebbe arrivata "stanca, infreddolita e senza la dotazione tecnica necessaria, ma solo con una box frigo da spiaggia" si legge nella loro relazione. "Un'immagine ingenerosa" - replicano in una nota i legali di una cardiochiruga del monaldi presente a Bolzano - soprattutto se paragonata alla presunta efficienza del personale sanitario bolzanino". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, scambio di accuse tra i medici

Morte del piccolo Domenico, scaricabarile tra i medici indagati: sotto esame le procedure nelle sale operatorieProseguono sull’asse Bolzano–Napoli le indagini sulla morte di Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto all’Ospedale Monaldi dopo il...

Morte del piccolo Domenico, indagati anche 2 medici salernitaniTra i sette indagati per la morte del piccolo Domenico, anche due giovani medici salernitani.

Approfondimenti e contenuti su Morte Domenico.

Temi più discussi: Bolzano contro Napoli, è scambio di accuse sul piccolo Domenico; Morte di Domenico, le infermiere: Miracolo se il cuore riparte; Morte di Domenico, scambio di accuse tra Napoli e Bolzano; L’avvocato della famiglia di Domenico: Per la Procura Bolzano non c’entra. E il box non era idoneo.

Morte di Domenico, scambio di accuse tra Napoli e BolzanoOggi gli ispettori del Ministero della Salute in Alto Adige. Domani in Campania l'incidente probatorio. Rimpallo di responsabilità tra gli ospedali ... rainews.it

Piccolo Domenico, il giallo del sì pronunciato in sala operatoria prima dell'espiantoIl cardiochirurgo che ha operato il bambino afferma di aver ricevuto il via libera quando ha domandato se il nuovo cuore fosse presente, ma l'equipe nega ... msn.com

Morte del piccolo Domenico, FNOPI: “No alle battaglie ideologiche che calpestano il dolore della famiglia e le competenze degli infermieri”: In relazione all’articolo pubblicato nell’edizione del 28 febbraio 2026 sul quotidiano La Stampa a firma Paolo Russo (“ - facebook.com facebook

Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male" #napoli x.com