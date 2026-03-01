Montoro grande partecipazione alla rassegna teatrale | in scena ‘Terramara’

Ieri sera a Montoro si è svolta la XXVIII edizione della Rassegna Teatrale del Teatro Popolare Montorese, nell’ambito del progetto “Argento Vivo”. L’evento si è tenuto presso l’Ex Convento Santa Maria degli Angeli e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso. La serata ha visto in scena lo spettacolo ‘Terramara’, attirando l’attenzione degli spettatori presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto ieri sera, a Montoro, presso l’Ex Convento Santa Maria degli Angeli, l’appuntamento con la XXVIII edizione della Rassegna Teatrale del Teatro Popolare Montorese, nell’ambito del progetto “Argento Vivo”. Grande successo di pubblico e intensa partecipazione emotiva hanno accompagnato la messa in scena di “Effeffepì – Terramara per non dimenticare”, a cura de La Compagnia del Nano. Uno spettacolo forte e toccante, capace di raccontare gli orrori e l’insensatezza della guerra, restituendo voce e dignità alle vittime innocenti. Protagonisti sul palco gli interpreti Mena Matarazzo, Giuseppe Pavarese, Noemi Troise e Alessio Sirignano, che con sensibilità e intensità hanno saputo coinvolgere il pubblico in un racconto di dolore, memoria e speranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

