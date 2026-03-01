Montecitorio a porte aperte il coro trevigiano Valcavasia si esibisce in Aula

Questa mattina, l’Aula della Camera si è aperta al pubblico per l’evento Montecitorio a porte aperte, durante il quale il coro trevigiano Valcavasia di Cavaso del Tomba si è esibito. L’esibizione ha visto la partecipazione di un coro composto da cantanti di Cavaso del Tomba, che ha allietato l’aula con le proprie esecuzioni. L’evento ha coinvolto anche altri spettatori presenti nell’edificio.

ROMA – Il Coro Valcavasia di Cavaso del Tomba (Treviso) questa mattina ha accolto il pubblico nell'Aula della Camera, in occasione di Montecitorio a porte aperte. Una trentina i coristi che hanno spaziato tra i canti alpini, quelli tradizionali di montagna e i canti sacri. In apertura della manifestazione, sul piazzale, si è esibita la Banda Musicale della Marina Militare diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini. Nel percorso di visita alla Camera dei Deputati le principali sale di rappresentanza.