Montecitorio a porte aperte coro trevigiano Valcavasia si esibisce in Aula

Questa mattina, l'Aula della Camera ha aperto le sue porte al pubblico durante l’evento Montecitorio a porte aperte. Il coro Valcavasia di Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, si è esibito con un concerto in Aula, coinvolgendo i presenti con le sue performance musicali. L’iniziativa ha visto la partecipazione del coro in una sessione pubblica all’interno dell’edificio parlamentare.

Il Coro Valcavasia di Cavaso del Tomba (Treviso) questa mattina ha accolto in musica il pubblico nell'Aula della Camera, in occasione di Montecitorio a porte aperte. Una trentina i coristi che hanno spaziato tra i canti alpini, quelli tradizionali di montagna e i canti sacri. In apertura della manifestazione, sul piazzale, si è esibita la Banda Musicale della Marina Militare diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini. Nel percorso di visita alla Camera le principali sale di rappresentanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Montecitorio a porte aperte, coro trevigiano Valcavasia si esibisce in Aula Montecitorio a porte aperte, il coro trevigiano Valcavasia si esibisce in AulaROMA – Il Coro Valcavasia di Cavaso del Tomba (Treviso) questa mattina ha accolto il pubblico nell’Aula della Camera, in occasione di Montecitorio a... Leggi anche: Camera: domani prima edizione 2026 Montecitorio a porte aperte Approfondimenti e contenuti su Montecitorio. Temi più discussi: Domenica primo marzo Montecitorio a porte aperte – Prenotazioni da lunedì 23 febbraio; Domenica primo marzo Montecitorio a porte aperte; Cultura, settimana alla Camera: in Aula il Milleproroghe per il via libera; Domenica 1° marzo Montecitorio a porte aperte prenotazioni dal 23 febbraio. Montecitorio a porte aperte, il coro trevigiano Valcavasia si esibisce in AulaROMA - Il Coro Valcavasia di Cavaso del Tomba (Treviso) questa mattina ha accolto il pubblico nell'Aula della Camera, in occasione di Montecitorio a porte ... lopinionista.it Domenica primo marzo Montecitorio a porte aperteBrevi. Domenica primo marzo riprende il calendario di Montecitorio a porte aperte. Nell’occasione, alle ore 10, in piazza Montecitorio si terrà l’esibizione della Banda musicale della Marina militare ... avionews.it Edizione in musica di Montecitorio a porte aperte. In apertura si è esibita la Banda della @marinamilitareofficial diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini. Il Coro Valcavasia di Cavaso del Tomba (Treviso) ha accolto il pubblico nell'Aula della Camera. - facebook.com facebook Montecitorio a porte aperte ift.tt/BjSAegO #evento #takethedate x.com